الطلب يتحسن وتراجع الأسعار يؤثر على أرباح المتقدمة للبتروكيماويات

المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة المتقدمة للبتروكيماويات، خليفة الملحم، أن انخفاض الأرباح كان بسبب تراجع أسعار المنتج.

وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية”، عبر الهاتف من الجبيل، أن أسعار المنتج تراجعت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، وهذا له أثر كبير على النتائج خلال الستة أشهر الماضية.

الأسعار تتحسن:

وقال: “بدأت الأسعار في التحسن، وصلنا إلى القاع عند 800 دولار للطن، والآن فوق الـ900 دولار، نعم يوجد تحسن طفيف حذر، ولكن المهم وجود التحسن”.

وتابع: “لدينا بعض الأمور التي كانت أسبابها غير متكررة بسبب الصيانة المجدولة في مصنع كوريا والآن المصنع عاد للعمل ويحقق أرباحًا”.

ولفت الملحم إلى أن تحسن الطلب والأسعار يأتي من جنوب سرق آسيا وأوروبا، فحدوث موجة ثانية سيكون هناك تأثير إلا أن من المتوقع أن يكون التأثير أخف مما حدث في الموجة الأولى.

اتفاق المرابحة:

وحول اتفاق المرابحة بنحو 1.5 مليار ريال قال الملحم: “حصلنا على موافقة للحصول على اللقيم ولدينا مشروع تحت التنفيذ بحاجة إلى تمويل وسيكون جزء منه تمويلًا ذاتيًّا والآخر من البنوك، وهذه واحدة من الأدوات التي نستخدمها في تمويل مشروعاتنا”.

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، أمس الأحد، عن النتائج المالية التقديرية للربع الثاني من العام الجاري، والتي حققت خلاله تراجعًا في صافي الأرباح نسبته 19.4%.

وأظهرت بيانات الشركة أن صافي الربح تراجع إلى 155 مليون ريال، مقابل 192.31 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي. يأتي ذلك بعد تراجع مبيعات الشركة بنسبة 23.8% إلى 519 مليون ريال.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح أيضًا إلى ارتفاع الاستهلاك للبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 19.9%.

وخلال الستة أشهر الأولى من 2020، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 26.87% إلى 259 مليون ريال، مقابل 354.18 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.



