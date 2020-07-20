الفتح يبدأ العمل على إنشاء ملعبين

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، عن البدء في إنشاء ملعبين خلال الفترة المقبلة.

الفتح يعمل على إنشاء ملعبين:

وقرر نادي الفتح بدء العمل على إنشاء ملعبين لكرة القدم في الجهة الغربية للنادي، وذلك ضمن خطط مجلس الإدارة للتطوير المستمر.

ويأتي إنشاء الملعب الأول على نفقة وزارة الرياضة، وفقًا لما تم الإعلان عنه مسبقًا، فيما تنشئ إدارة نادي الفتح الملعب الثاني على نفقتها الخاصة.

وأشار البيان إلى أن هناك أعمال تطوير تجري بالملعب الرئيسي لنادي الفتح حاليًّا، حيث بدأ شركة الصيانة التابعة لوزارة الرياضة أعمالها لتطوير أرضية الملعب.

الفتح في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث طلب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا خوض 4 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الأخير، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن النموذجي من تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 11 مواجهة، ونجح في تسجيل 27 هدفًا، واهتزت شباكه 37 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



