الفتح يوضح حقيقة تفاوض الهلال والنصر مع الحسن

المواطن - مروة نبيل

كشف الفتح حقيقة دخول ناديي الهلال والنصر في مفاوضات مع نجم النموذجي والمنتخب السعودي الأولمبي، علي الحسن، خلال الفترة الحالية.

حقيقة تفاوض الهلال والنصر مع الحسن:

وأكد مصدر رسمي في إدارة نادي الفتح لـ”الرياضية”، أن الهلال والنصر لم يتقدما بعروض رسمية حتى الآن من أجل شراء عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، علي الحسن.

وأضاف المصدر: “خيار بيع عقد الحسن غير وارد على الإطلاق في حساباتهم، لأي فريق خلال الفترة المقبلة؛ نظرًا لتألق اللاعب والحاجة إليه، بالإضافة إلى ذلك، لم يصل أي عرض من أجل التعاقد معه”.

ويتبقى في عقد علي الحسن، صاحب الـ23 عامًا، 3 مواسم أخرى مع نادي الفتح، ولكن تألقه اللافت مع المنتخب السعودي الأولمبي جعل اسمه مرتبطًا بالرحيل لأكثر من نادٍ.

وتحدث المصدر على وضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قائلًا: “البقاء بين أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، هدفًا رئيسًا هذه الأيام، ولا مجال لفتح ملفات الانتقالات، أو الاستماع للعروض في الوقت الراهن، وأطالب جميع اللاعبين بالتركيز فقط على المتبقي من مسيرة الفريق دوريًّا وضمان البقاء”.

الفتح في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل، حيث طلب المدرب البلجيكي يانيك فيريرا خوض 4 مباريات ودية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطتين عن العدالة صاحب المركز الأخير، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن النموذجي من تحقيق الفوز في 4 مباريات والتعادل في 7 لقاءات والخسارة في 11 مواجهة، ونجح في تسجيل 27 هدفًا، واهتزت شباكه 37 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



