الفراج: 3 سنوات والهلال مع النصر هما عنوان المنافسة

المواطن - مروة نبيل

أبدى الإعلامي وليد الفراج تخوفه من انحصار المنافسة بين ناديي الهلال والنصر فقط، مؤكدًا أنهما سيطرا على المسابقات المحلية خلال الـ3 سنوات الماضية.

سيطرة الهلال والنصر

وقال الفراج: “3 سنوات والهلال مع النصر هما العنوان الرئيسي للمنافسة المحلية وسط غياب منافس حقيقي آخر.. دومًا كانت هناك بصمة للاتحاد أو الأهلي أو الشباب على الصفحة الرئيسية للبطولات السعودية”.

وتابع الإعلامي الرياضي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “انحصار المنافسة والصفقات والقوة المالية في ناديين سيقودنا إلى دوري متراجع جماهيريًا وتسويقيًا”.

وسيعود برنامج الدوري مع وليد الذي يُقدمه الفراج بالتزامن مع ديربي الرياض، وذلك بعد توقفه لفترة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ديربي الرياض

ومن المقرر أن يُقام ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 5 من شهر أغسطس المقبل، وسط طموحات من الفريقين بتحقيق الفوز والاقتراب من الصدارة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، من الفوز في 15 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في لقاء واحد.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات.



