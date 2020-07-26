الفوز سيحسم الدوري الإيطالي لـ يوفنتوس ضد سامبدوريا رسميًا

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الأحد مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا ، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين، من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2019/2020.

وستُقام مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا في تمام الساعة الحادية عشرة إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية على ملعب آليانز ستاديوم معقل فريق اليوفي بمدينة تورينو الإيطالية.

البيانكونيري يُعاني قبل مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا

وقبل إقامة مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا، يمر فريق يوفنتوس بفترة صعبة، حيث يُقدم أداءً سلبيًا بالفترة الأخيرة، مما جعل جماهير البيانكونيري تنقلب على المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب اليوفي.

وكان اليوفي خسر من نادي أودينيزي بثنائية مقابل هدف يوم الخميس الماضي، وذلك قبل انطلاق لقاء يوفنتوس ضد سامبدوريا، أما نادي سامبدوريا فخسر من فريق جنوى يوم الأربعاء الماضي بثنائية مقابل هدف.

وقبل انطلاق مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا، يحتل فريق يوفنتوس المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 80 نقطة، بينما يتواجد فريق سامبدوريا بالمركز الـ14 برصيد 41 نقطة.

قائمة يوفنتوس ضد سامبدوريا

وجاءت قائمة يوفنتوس ضد سامبدوريا مكونة من: “تشيزني، بوفون، بينسوليو في حراسة المرمى، دي ليخت، أليكس ساندرو، بونوتشي، دانيلو، روغاني، ديميرال، بيانيتش، رامزي، ماتويدي، رابيو، موراتوير، بينتانكور، رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي، أوليفري، زانيماتشا”.

وتُقام اليوم خمس مباريات مع لقاء يوفنتوس ضد سامبدوريا، حيث يواجه بولونيا نادي ليتشي، ويلعب روما مع فريق فيورنتينا، بينما يواجه لاتسيو نادي هيلاس فيرونا، أما كالياري فسيلعب مع فريق أودينيزي، ويواجه سبال نادي تورينو.

فوز يوفنتوس ضد سامبدوريا يمنحه اللقب

جدير بالذكر أن الفوز لـ يوفنتوس ضد سامبدوريا في مباراة اليوم، يجعل اليوفي بطلًا لـ الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.

وقبل انطلاق مباراة يوفنتوس ضد سامبدوريا، كان نادي ميلان تعادل أول أمس الجمعة مع نادي أتالانتا بهدف لكل فريق في مباراة أُقيمت على ملعب السان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية، بينما نجح إنتر ميلان في تحقيق فوز عريض على جنوى بثلاثية دون رد.



