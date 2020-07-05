الفيحاء يفوز على الباطن بهدفين وديًّا

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الفوز على نظيره الباطن وديًّا، مساء اليوم الأحد، في إطار استعداداتهم لعودة النشاط الرياضي مجددًا.

الفيحاء والباطن:

وبدأت مباراة الفيحاء والباطن التي أدارها الحكم خالد الطريس بشكل سريع، وتمكن نجم الفريق البرتقالي، فانيفيا من فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل الفريق الضيف عند الدقيقة 12.

ولم يستمر التعادل الإيجابي كثيرًا، حيث نجح صامويل أوسو في تسجيل هدف الفيحاء الثاني عند الدقيقة 29، لينتهي الشوط الأول من المباراة الودية بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.

وحرص المدربان على تجربة العديد من اللاعبين خلال أحداث الشوط الثاني من المباراة، ولكن لم ينجح أي منهم في تسجيل هدف جديد، لتنتهي المواجهة الودية بفوز الفيحاء بنتيجة 2/ 1.

الفيحاء في دوري محمد بن سلمان:

وتطمح إدارة النادي في تجهيز الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل، حيث أعدت أكثر من خطة لذلك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق البرتقالي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 22 مباراة، ويطمح لتحسين نتائجه في الـ8 مباريات المتبقية.