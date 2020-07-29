الفيحاء يواجه التعاون وديًا اليوم

المواطن - مروة نبيل

يواجه الفيحاء لمواجهة نظيره التعاون وديًا، مساء اليوم الأربعاء، في إطار استعداداتهما لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

الفيحاء ضد التعاون

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء ضد التعاون عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتُعد مباراة اليوم هي المواجهة الودية الأخيرة التي يخوضها الفريق البرتقالي استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي مجددًا، حيث لعب العديد من اللقاءات خلال الفترة الماضية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق البرتقالي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة من 22 مباراة، ويطمح لتحسين نتائجه في الـ8 مباريات المتبقية.

على الجانب الآخر، يحتل التعاون المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الخامس، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.



