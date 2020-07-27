الفيصلي يضم الجبيري 3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن تعاقده رسميًّا مع حسن الجبيري؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي المقبل.

حسن الجبيري في الفيصلي:

ووقع رئيس مجلس إدارة نادي الفيصلي فهد المدلج عقدًا احترافيًّا يمتد لـ3 مواسم مع المدافع حسن الجبيري، صاحب الـ28 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي جدة.

وقدمت إدارة نادي الفيصلي الشكر لوكيل اللاعب أحمد المزيني على الاحترافية العالية في إنهاء المفاوضات، وتمنت للمدافع حسن الجبيري مزيدًا من التوفيق لتقديم ما يرضي طموحات جماهير ومحبي عنابي سدير.

وكان نادي الفيصلي قد تعاقد مؤخرًا مع حارس المرمى طاهر حبيب الحجي لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لـ5 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

وتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



