الفيصلي يضم حجي لمدة 5 سنوات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى طاهر حبيب الحجي.

الفيصلي يضم الحجي:

ونشر حساب الفيصلي صورًا للاعب طاهر حبيب الحجي أثناء توقيع العقد بحضور رئيس مجلس إدارة النادي فهد المدلج، لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لـ5 سنوات.

وتسعى إدارة نادي الفيصلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة، أملًا في ظهوره بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، خاصة أنها تستهدف التأهل إلى منافسات دوري أبطال آسيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفيصلي في دوري محمد بن سلمان:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

وتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



