الفيصلي يُطالب 3 أندية بدفع 12 مليون ريال

المواطن - مروة نبيل

أبدت إدارة نادي الفيصلي استياءها من عدم سداد أندية الاتحاد والأهلي والاتفاق لبقية المستحقات المالية الخاصة بـ4 صفقات تمت خلال الفترة الماضية.

الفيصلي يُصعد

وطالبت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج إدارات أندية الاتحاد والأهلي والاتفاق بسداد 12 مليون ريال المتبقية من قيمة الصفقات، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

ورفعت إدارة الفيصلي خطابًا إلى لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وآخر إلى لجنة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، من أجل المطالبة بحقوقها المالية.

وتضمن الخطاب نسخًا من مخاطباتها مع الأندية الثلاثة، حيث خاطبت كل ناد ثلاث مرات لضمان حقوقها المالية بعد مماطلتهم في عدم سداد دفعات المستحقات المالية، الأمر الذي قد يهدد مستقبلًا بعدم حصولها على الرخصة الآسيوية، بالإضافة إلى عدم تسجيل أي لاعب جديد لحين تسديد المستحقات المالية.

وقال مصدر لـ”الاقتصادية”: “إدارة الفيصلي صعدت الموضوع للجنتين بعد أن ضاقت ذرعا لعدم وجود أي تجاوب لسداد حقوقها المالية من تلك الصفقات، مبينا أن إدارة الفيصلي أرفقت في مخاطبتها السابقة للجنتين، وجود ثلاثة خطابات سابقة لكل ناد للمطالبة بالسداد دون وجود أي سداد وتجاوب منها”.

المستحقات المتأخرة

ويُطالب الفيصلي بمبلغ 7 ملايين ريال من نادي الاتحاد، القيمة المالية المتبقية من صفقتي عبدالعزيز البيشي “3 ملايين”، وحمدان الشمراني “4 ملايين”، ومليوني ريال من الأهلي المتبقي من صفقة يزيد البكر، بجانب 3 ملايين ريال من الاتفاق القيمة المتبقية من صفقة البرازيلي روجيريو كوتينيو.

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