الفيصل: نريد أن تكون مكة المكرمة أحدث مدن العالم بكامل خدماتها

المواطن - مكة المكرمة

كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، أنه تمت تهيئة مواقع سكن للحجاج تستوعب 40 ألفًا، وأن عدد القوى العاملة في حج هذا العام قرابة 60 ألف مشارك من مختلف القطاعات الأمنية والخدمية، مشددًا على أنه يريد أن تكون مكة المكرمة مدينة ذكية وأحدث مدن العالم بكامل خدماتها.

وأضاف الفيصل خلال لقاء له على قناة mbc، أنه تم تجهيز المشاعر المقدسة بمحاجر صحية في حال إصابة أحد الحجاج بفيروس كورونا، وأن الطاقة السريرية لمستشفيات مكة المكرمة والمشاعر تبلغ 3000 سرير ويقدم الخدمة الطبية فيها قرابة 15 ألف ممارس صحي، سيتم تشغيلها وفق الحاجة.

مشاريع المشاعر ومكة:

ولفت إلى أن هيئة تطوير منطقة مكة عملت بالتعاون مع عدة جهات على تنفيذ العديد من المشاريع في المشاعر المقدسة، من أبرزها: توسعة وإنشاء وتظليل طرق وممرات للمشاة، وإنشاء قرابة 2500 دورة مياه.

وتابع الفيصل أن الطاقة الكهربائية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج تبلغ أكثر من 180 ميجا وات، مشيرًا إلى أنه سيتم ضخ ما يزيد على 1.2 مليون م3 من المياه لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة الحج.

وقال الفيصل إن من مشاريع هيئة تطوير منطقة مكة في المشاعر المقدسة منشأة الجمرات والتي تتكون من 5 طوابق وتستوعب 300 ألف حاج في الساعة وتتحمل 12 طابقًا وتستوعب 5 ملايين حاج مستقبلًا، وأيضًا مشروع مطار الطائف الدولي الذي يقع ضمن مشروع الطائف الجديد ويتوقع أن يخدم 6 ملايين مسافر سنويًا.



