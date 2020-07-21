القحطاني يُعلق على خسارة الهلال مناقصة ملعب الجامعة

المواطن - مروة نبيل

علق نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني على خسارة الزعيم لمناقصة ملعب جامعة الملك سعود في الرياض رسميًا.

الهلال يخسر ملعب الجامعة

وقال ياسر القحطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء: “ملعب الهلال في قلب جمهوره”، ولاقت تغريدته تفاعلًا كبيرًا من الجماهير.

وأكدت الجماهير أن ملعب جامعة الملك سعود شهد تحقيق الفريق الأول لكرة القدم للعديد من الانتصارات الهامة سواء محلية أو قارية، وتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ملعب الجامعة

وأعلنت شركة الوسائل عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، عن فوزها بمناقصة ملعب الجامعة بمقطع فيديو مميز، حيث ضم أبرز المباريات والبطولات العالمية التي أُقيمت عليه، وعلق قائلًا: “قريبًا حكاية جديدة، وتجربة رقمية فريدة.. الوعد مع الوسائل السعودية.. ملعب الجامعة للوسائل”.

وسبق أن أكدت تقارير صحافية أن العرض المالي لشركة الوسائل ووصل العرض إلى مبلغ 230 مليون ريال لمدة 10 سنوات مقابل 111 مليون ريال لشركة الهلال لمدة 7 سنوات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي: (اضغط هنا).

يُذكر أن شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار ملعب جامعة الملك سعود في عام 2017، ليكون الاستاد الخاص بالزعيم، وينتهي العقد بين الطرفين بنهاية الموسم.



