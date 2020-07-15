الوسائل تفوز بمناقصة ملعب الجامعة

المواطن - مروة نبيل

حسمت شركة الوسائل مناقصة ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض لصالحها، بعد منافسة قوية من شركة الهلال.

شركة الوسائل

وذكر برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “لجنة العروض الخاصة بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود توافق على عرض شركة الوسائل بعد استكمال الشروط الفنية”.

وأضاف حساب البرنامج: “ووصل العرض إلى مبلغ 230 مليون ريال لمدة 10 سنوات مقابل 111 مليون ريال لشركة الهلال لمدة 7 سنوات وتبقى فقط توقيع معالي مدير الجامعة”.

ملعب الجامعة

وكان من المقرر حسم مصير ملعب جامعة الملك سعود مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتم تأجيل كشف هوية المالك الجديد بسبب بعض الشروط الفنية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يُذكر أن شركة صلة الرياضية المسوق الحصري لنادي الهلال كانت قد حصلت على حق استثمار ملعب جامعة الملك سعود في عام 2017، ليكون الاستاد الخاص بالزعيم، وينتهي العقد بين الطرفين بنهاية الموسم.



