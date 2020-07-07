المرشود: الهلال لم يتواصل مع الرائد لضم الشهري

المواطن - مروة نبيل

أكد نائب رئيس نادي الرائد، صالح المرشود، أن الهلال لم يتواصل مع الإدارة حتى الآن لضم صالح الشهري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن حارس المرمى الجزائري عز الدين دوخة اقترب من البقاء مع الفريق.

صالح الشهري

وتعاقد نادي الهلال مع صالح الشهري، صاحب الـ26 عامًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وشارك معه في 17 مباراة، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع آخر.

وقال المرشود خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “صالح الشهري لاعب كبير، وبرز معنا بشدة كهداف مميز والآن رفقة الهلال، وتم تمديد عقده لنهاية الموسم”.

وتابع نائب رئيس نادي الرائد تصريحاته قائلًا: “الهلال لم يتواصل معنا بشأنه سواء بتمديد عقده لسنة إضافية أو شراء عقده بشكل نهائي، والأمور ليست واضحة حتى الآن”.

وأضاف: “إذا رغب الهلال بضم صالح الشهري ووافق اللاعب واتفق جميع الأطراف فنحن نرحب بشدة بذلك، وإذا لم يحدث وعاد للرائد فهو إضافة قوية وكبيرة ونحن نحتاجه معنا بالموسم المقبل”.

وكان نادي الهلال قد أعلن قبل عدة أيام عن تمديد عقد صالح الشهري لاستكمال بقية منافسات الموسم الرياضي الحالي الذي توقف بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

عز الدين دوخة

وتحدث المرشود عن الحارس الجزائري قائلًا: “عز الدين دوخة ما زال مستمرًّا بالتدريبات مع الرائد، وسيحسم ملف التجديد معه خلال اليومين المقبلين سواء بالتمديد لـ3 أشهر أو عقد لمدة سنة كاملة”.

وواصل نائب رئيس نادي الهلال تصريحاته بشأن عز الدين دوخة قائلًا: “ملف الحارس الجزائري عز الدين دوخة سيتم حله، واللاعب مستمر معنا بالفريق بإذن الله”.