النصر يتراجع عن ضمّ صفقة مهمة تجنبًا للأزمات

المواطن - محمد سمعه

تراجع نادي النصر عن إتمام صفقة مهمة له في فترة الانتقالات الصيفية؛ وذلك تجنبًا للأزمات التي قد تحدث، في حال تمت.

وكان النصر رغب في ضم المغربي يونس بلهندة، لاعب وسط غلطة سراي التركي، ولكن بسبب خلافاته مع مواطنه عبدالرزاق حمدالله فإن النصر استجاب لطلب حمدالله بالانسحاب من الصفقة وفقًا لـ”LIONSDELATLAS”.

خلاف قديم بين حمدالله وبلهندة:

وكان حمدالله انسحب من معسكر منتخب المغرب قبل كأس أمم إفريقيا؛ بسبب خلاف بينه وبين بلهندة، ليُقرر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب المغرب آنذاك استبعاد حمدالله من قائمة أسود الأطلس للبطولة.

وفي سياق آخر، أبدى نادي الهلال في الفترة الأخيرة، رغبته بضم اللاعب المغربي يونس بلهندة، ليكون بديلًا للبرازيلي كارلوس إدواردو.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن نادي الهلال قدم مجموعة من الإغراءات لإقناع بلهندة بالانضمام لصفوف أزرق العاصمة حيث سيقدم الهلال راتبًا سنويًا لنجم غلطة سراي مقداره 5 ملايين يورو في الموسم، إضافة إلى تقديم 100 ألف يورو لكل 24 نقطة يحصل عليها الهلال، مع إعطاء 5000 يورو كمكافأة لبلهندة، مع كل هدف يُسجله للفريق الهلالي.

وفي سياق آخر، اتفقت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، اليوم الاثنين، مع جونز على تجديد عقده الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، لمدة موسم واحد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

شرط برادلي جونز لنادي النصر:

واشترط الحارس الأسترالي على إدارة النصر التوقيع على العقد بشكل رسمي حتى يشارك في تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس.

وأضافت: “المدرب البرتغالي روي فيتوريا طالب من إدارة نادي النصر ضرورة تجديد عقد الحارس الأسترالي نظرًا لحاجة الفريق الفنية، وعدم اقتناعه الكامل بوليد عبدالله الحارس البديل”.

وكان جونز قد رفض دخول التدريبات الجماعية إلا بعد تجديد عقده، حيث أصر على تجديد عقده عامًا كاملًا، وليس التمديد حتى 5 أكتوبر المقبل.