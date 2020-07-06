النصر يُجدد عقد جونز

المواطن - مروة نبيل

نجحت إدارة نادي النصر في الاتفاق مع حارس المرمى الأسترالي براد جونز على الاستمرار في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

جونز مستمر

واتفقت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت، اليوم الاثنين، مع جونز على تجديد عقده الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، لمدة موسم واحد، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

واشترط الحارس الأسترالي على إدارة النصر التوقيع على العقد بشكل رسمي حتى يشارك في تدريبات الفريق الجماعية، استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس.

وأضافت: “المدرب البرتغالي روي فيتوريا طالب من إدارة نادي النصر ضرورة تجديد عقد الحارس الأسترالي نظرًا لحاجة الفريق الفنية، وعدم اقتناعه الكامل بوليد عبدالله الحارس البديل”.

وكان جونز قد رفض دخول التدريبات الجماعية إلا بعد تجديد عقده، حيث أصر على تجديد عقده عامًا كاملًا، وليس التمديد حتى 5 أكتوبر المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بشكل جيد هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 45 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من تحقيق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 6 لقاءات والخسارة في 3 لقاءات، ونجح في تسجيل 40 هدفًا، واهتزت شباكه 16 مرة فقط، ليكون الأقوى دفاعيًّا هذا الموسم.