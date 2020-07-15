النصر يُغلق ملف استمرار مايكون

المواطن - مروة نبيل

أغلقت إدارة نادي النصر ملف استمرار المدافع البرازيلي مايكون بيريرا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلا الفترة المقبلة.

انتهاء مهلة النصر

وأبلغت إدارة النصر بشكل رسمي وكيل أعمال مايكون بانتهاء المهلة التي تم منحها لإدارة غلطة سراي التركي من أجل تمديد عقد اللاعب البرازيلي مع العالمي حتى الخامس من شهر أكتوبر المقبل، في حالة عدم الحصول على رد منهم.

وشددت إدارة نادي النصر لوكيل أعمال المدافع البرازيلي على أنها لن تتحمل راتبه عن شهر يوليو الجاري، بالإضافة إلى تحمله شخصيًا التكاليف المالية للسكن الخاص به، كما طلبت منه تسليم سيارته الخاصة، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وطلب وكيل أعمال مايكون عبر خطاب رسمي إدارة غلطة سراي بتحمل راتب المدافع البرازيلي عن الشهر الجاري، وضرورة تأمين تذكرة سفر له إلى تركيا، وتحديد موعد التحاقه بتدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

مايكون مع النصر

وتعاقد نادي النصر مع مايكون خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019 قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي غلطة سراي لمدة موسم ونصف، ويملك النادي التركي عقده حتى يونيو 2021.

ويُعد مايكون، صاحب الـ31 عامًا، من الركائز الأساسية في تشكيلة النصر، وساهم في تتويجه الموسم الماضي بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك معه هذا الموسم في 26 مباراة بجميع البطولات.

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