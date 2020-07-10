الهلال يتفوق على النصر في النهائيات منذ 2000

المواطن - مروة نبيل

يتفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على نظيره النصر في النهائيات منذ عام 2000 وحتى الآن في جميع المسابقات.

الهلال ضد النصر

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج الهلال ضد النصر عندما يلتقيان في النهائيات منذ عام 2000، حيث خاضا 6 مواجهات نهائية.

ونجح الهلال في تحقيق الفوز ضد النصر 4 مرات، حيث تواجها في البطولة العربية عام 2000، وفاز الزعيم بهدفين مقابل هدف، وتعادل الفريقان بنتيجة 1/1 في كأس ولي العهد 2013، قبل أن يفوز الأزرق بركلات الترجيح.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين 2015، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وفاز الزعيم بركلات الترجيح، وتوج الأزرق بكأس السوبر السعودي 2015، بعد الفوز على العالمي بهدف نظيف.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على الهلال بالنهائيات مرتين، الأولى؛ في كأس الأمير فيصل عام 2008، حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، والثانية في بطولة كأس ولي العهد عام 2014، عندما فاز عليه بالنتيجة ذاتها أيضًا.

ديربي الرياض

وستشهد الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر عودته مطلع أغسطس المقبل، ديربي الرياض بين الهلال والنصر ويبحث كل منهما عن تحقيق الفوز، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.