الهلال يتوعد النصر بخطف صفقته المفضلة

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي الهلال في الرد على جاره النصر، بحسم صفقة يتنافس عليها كبيرا الرياض، وذلك بعد نجاح أصفر العاصمة في التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي، بعد منافسة قوية من قبل الأزرق.

وستتجه أنظار الهلال والنصر للتعاقد مع اللاعب عبدالمحسن القحطاني ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية في فترة الانتقالات الصيفية.

تنافس شرس بين الهلال والنصر:

واستطلعت إدارة نادي الهلال رأي نظيرتها في القادسية بشأن التعاقد مع عبدالمحسن القحطاني الذي يعد واحدًا من خياراتها لتدعيم صفوف الزعيم، بتوصية من المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، وذلك وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وفي وقت سابق، ذكر برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية أن النصر سيتنافس مع الهلال والشباب لضم عبدالمحسن القحطاني.

وأشار المصدر إلى أن هناك مسؤولًا هلاليًّا تواصل هاتفيًّا مع إدارة مساعد الزامل، أبدى رغبة الزعيم في ضم القحطاني، على أن يبدأ التفاوض معها بعد نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

القادسية يرد على عرضي النصر والشباب: ورفضت إدارة القادسية من قبل عرضين من النصر والشباب للظفر بخدمات القحطاني بقرار من المدرب التونسي يوسف المناعي، الذي يرغب في الاستفادة من إمكانياته في الجولات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى. وسبق أن أكد عبدالمحسن القحطاني أنه كان قريبًا من الانضمام إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن الصفقة فشلت. وتسعى إدارة نادي الهلال للتعاقد مع اللاعبين الشباب المميزين وضم صفقات من العيار الثقيل خلال الفترة المقبلة، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم بأفضل شكل ممكن للمنافسة على الألقاب. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم. وكان النصر، تعاقد مع اللاعب عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي لمدة 3 مواسم، حيث أعلن العالمي عن الصفقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.



