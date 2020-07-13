الهلال يعلن عدم إذاعة ودية التعاون

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عدم إذاعة ودية الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره التعاون.

الهلال ضد التعاون

وذكر حساب النادي الرسمي: “يود المركز الإعلامي التنويه بعدم نقل المباراة الودية التي ستجمع الهلال بالتعاون مساء اليوم على الملعب الرئيسي في مقر النادي؛ وذلك برغبة من الجهاز الفني لفريق التعاون”.

وكان نادي الهلال قد أعلن عبر “تويتر” بالأمس عن نقل المركز الإعلامي عبر “يوتيوب الهلال” لمباراة الهلال ضد التعاون الودية على الهواء مباشرة، قبل أن يعلن عدم إذاعتها اليوم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره التعاون وديًّا، عند الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، في إطار استعدادات الفريقين لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع شهر أغسطس المقبل.

الهلال والتعاون في الدوري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفيصلي صاحب المركز الخامس.

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