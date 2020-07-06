الهلال يُرتب وديات استعدادًا لديربي الرياض

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الهلال لترتيب لعدد من المباريات الودية للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لعودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مطلع أغسطس المقبل.

وديات الهلال

وتواصلت إدارة الهلال مع نظيرتها في الاتفاق والرائد وضمك وأندية أخرى من دوري الدرجتين الأولى والثانية، من أجل تنسيق المباراتين الوديتين قبل ديربي الرياض أمام النصر بعد عودة الدوري، وذلك وفقًا لـ”الشرق الأوسط”.

وتُعد مواجهة الهلال ضد النصر هامة للغاية للفريقين، خاصة أنها قد تُحدد وجهة المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، نظرًا للتنافس الكبير بينهما والتقارب النقطي.

وواصل لاعبو الهلال تدريباتهم الجماعية بالأمس، وتركزت على الجانبين البدني والفني، ودشن الفريق الأول معسكره داخل النادي استعدادًا لعودة الدوري، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الهلال في دوري محمد بن سلمان

وينفرد الأزرق بصدارة جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الزعيم في تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، وتمكن من تسجيل 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.