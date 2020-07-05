مران الهلال .. 100 دقيقة لياقية وفنيّة

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته، مساء اليوم الأحد، تحت قيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو.

تدريبات الهلال:

وانطلق مران الهلال عند الساعة السابعة مساء بالجري وأداء تدريبات لياقية، وطبق لوشيسكو تدريبات التسديد والكرات العرضية عند الساعة 7:30، ثم فرض العديد من الجمل الفنية، واختتم الحصة التدريبية بمناورة فنية عند الساعة 8:40.

ودخل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد ذلك في المعسكر الإعدادي داخل مقر النادي، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال برنامجه التدريبي، يوم غد الاثنين، على حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية.

الزعيم في دوري محمد بن سلمان:

وعاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية خلال الأيام الماضية، حيث حرص على تكثيف الجوانب اللياقية قبل عودة النشاط الرياضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 51 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة هذا الموسم.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في تحقيق الفوز 15 مرة وتعادل في 6 مباريات وخسارة مواجهة واحدة، وتمكن من تسجيل 52 هدفًا ليكون الأقوى هجوميًّا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، فيما اهتزت شباكه 19 مرة.