انحراف مركبة وانقلابها في جدة وإصابة قائدها

المواطن - جدة

شهدت محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، انقلاب مركبة مما تسبب في إصابة أحد الأشخاص بإصابات متفاوتة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية 911 أن مركبة انحرفت عن مسارها مما تسبب في انقلابها في ثول بمحافظة جدة.

وعلى الفور باشرت الجهات المختصة الحادث حيث تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.