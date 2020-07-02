‎الرئيسية
جديد الأخبار
انحراف مركبة وانقلابها في جدة وإصابة قائدها

انحراف مركبة وانقلابها في جدة وإصابة قائدها

2020/07/02
الساعة 9:44 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
67
0
طباعة
انحراف مركبة وانقلابها في جدة وإصابة قائدها
المواطن - جدة
العناوين الفرعية إخفاء
1 صور.. انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو بيش
2 7 إصابات بانقلاب مركبة في المخواة منها 3 خطيرة
3 إصابة شخص في حادث انقلاب مركبة بالجموم

شهدت محافظة جدة، مساء اليوم الخميس، انقلاب مركبة مما تسبب في إصابة أحد الأشخاص بإصابات متفاوتة.

وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية 911 أن مركبة انحرفت عن مسارها مما تسبب في انقلابها في ثول بمحافظة جدة.

وعلى الفور باشرت الجهات المختصة الحادث حيث تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

صور.. انقلاب مركبة أمنية على طريق الحقو بيش

7 إصابات بانقلاب مركبة في المخواة منها 3 خطيرة

إصابة شخص في حادث انقلاب مركبة بالجموم

 

جديد الأخبار


0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments



تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على
شارك الخبر


"> المزيد من الاخبار المتعلقة :