انطلاق دورة الحكام بمعهد إعداد القادة

المواطن - مروة نبيل

انطلقت، اليوم الأحد، دورة الحكام بمعهد إعداد القادة بالرياض، لتجهيزهم لعودة المنافسات الرياضية خلال شهر أغسطس المقبل.

دورة الحكام:

وشهدت دورة الحكام حضور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الإسباني فرناندو تريساكو ومدير دائرة التحكيم البرتغالي مانويل نافاور ونائب رئيس لجنة الحكام يوسف ميرزا.

وشهد اليوم الأول إجراء الفحوص المختبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، تلا ذلك اجتماع تريساكو بالحكام لشرح برنامج الدورة، وذلك وفقًا لموقع الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتستمر الدورة التي تأتي استعدادًا لاستئناف المسابقات الكروية حتى الـ27 من يوليو الجاري، حيث يشارك فيها 56 حكمًا وحكمًا مساعدًا، كما سيتواجد طوال أيام الدورة المحاضر الدولي السعودي علي الطريفي.

ومن المقرر أن يتخلل الدورة محاضرات نظرية وتطبيق عملي على تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، ومحاضرات في التقنية ذاتها، بالإضافة إلى اختبارات في قانون كرة القدم وحالات الفيديو وحالات التسلل مع شرح لجميع هذه الاختبارات، وسيتم إجراء عدد من الاختبارات اللياقية؛ للوقوف على مستويات الحكام.

الالتزام بمعسكر الرياض:

وأكدت تقارير صحافية أن لجنة الحكام، ألزمت حكام منطقة الرياض المشاركين في إدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، بعدم مغادرة المعسكر، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



