معسكر الرياض يُجهز الحكام لعودة دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تسعى لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة الإسباني فرناندو تريساكو لتجهيز الحكام بأفضل شكل ممكن، تمهيدًا لعودة النشاط الرياضي.

معسكر الرياض لتجهيز الحكام

وألزمت لجنة الحكام، حكام منطقة الرياض المشاركين في إدارة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، بعدم مغادرة المعسكر الذي سينطلق في الرياض، يوم السبت المقبل ولمدة 9 أيام.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها إلزام حكام الرياض بالبقاء داخل المعسكر بعد أن كان يُسمح لهم في الأعوام الماضية بالمبيت في منازلهم والعودة صباحًا في حال كان المعسكر في المدينة نفسها، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وتأتي هذه التوجيهات بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث سيتم إجراء الفحوصات الطبية لـ55 حكمًا، 30 ساحة و25 مساعدًا، يوم الأحد المقبل.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج الفحوصات الخاصة بالحكام في اليوم التالي، فيما سينطلق المعسكر فعليًا الثلاثاء المقبل، بعد التجمع وإجراءات الفحص.

وأضافت المصادر: “نبّهت اللجنة الحكام بأن من تكون نتائج فحوصاته إيجابية سيتم إلزامه بالبقاء في المعسكر لمدة 5 أيام ومن ثم يُجرى له فحص آخر، وفي حال تجاوزه يلتحق بزملائه الحكام”.

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