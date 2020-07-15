بدء الميركاتو الصيفي في إنجلترا 27 يوليو

المواطن - مروة نبيل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن موعد بدء فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020، نظرًا لتغير المواعيد بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تسببت في إيقاف النشاط الرياضي لفترة.

الميركاتو الصيفي

ومن المقرر أن يستمر الميركاتو الصيفي لمدة 10 أسابيع، حيث سيبدأ من يوم 27 يوليو الجاري، ويتم غلقه في الخامس من شهر أكتوبر المقبل، وسيسمح بالانتقالات المحلية فقط في أندية الدرجة الثانية حتى يوم 16 أكتوبر.

وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن المواعيد بعد الاتفاق مع الجميع، مشيرة إلى انتظار تصديق الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، مضيفة: “بعد التشاور مع دوري الدرجة الثانية سيتم إضافة فترة انتقالات محلية فقط من الخامس حتى 16 أكتوبر “.

وأضاف البيان: “خلال هذه الفترة يمكن لأندية الدوري الممتاز إبرام تعاقدات مع أندية الدرجة الثانية سواء إعارة أو انتقال نهائي ولكن لن يسمح بانتقالات بين أندية الدوري الممتاز في هذه الفترة”.

الدوري الإنجليزي

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 93 نقطة، ضمن التتويج باللقب رسميًا، يليه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ72 نقطة.

وينفرد مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 23 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن مهاجم فريق أرسنال، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



