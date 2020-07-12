فاردي يُعزز صدارته لـ ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

المواطن - مروة نبيل

عزز جيمي فاردي صدارته لقائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم نهاية مباراة بورنموث ضد ليستر سيتي بخسارة فريقه الذئاب بأربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

وواصل فاردي تألقه خلال مباراة بورنموث ضد ليستر سيتي وسجل هدفًا عند الدقيقة 23 من أحداث الشوط الأول، قبل أن يتلقى الذئاب رباعية في الشوط الثاني، ويخسر 3 نقاط هامة في الجولات الأخيرة.

ورفع جيمي فاردي رصيده إلى 23 هدفًا لينفرد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبفارق 3 أهداف عن مهاجم فريق آرسنال، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

ويملك لاعب ساوثهامبتون، داني إنجز 19 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم بالتساوي مع نجم فريق ليفربول، المصري الدولي محمد صلاح.

ويحتل رحيم سترلينج المركز الخامس في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما سجل 17 هدفًا مع فريق مانشستر سيتي، وبفارق هدف واحد عن زميله الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

بورنموث ضد ليستر سيتي:

ولعب بورنموث ضد ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وظهر الذئاب بمستوى مخيب للآمال؛ لينال الهزيمة العاشرة في البريميرليج هذا الموسم.

وتقدم الذئاب أولًا عن طريق جيمي فاردي، قبل أن يُسجل جونيور ستانيسلاس هدف التعادل في الدقيقة 66 من أحداث مباراة بورنموث ضد ليستر سيتي لتشتعل الدقائق المتبقية من المواجهة.

وأحرز دومنيك سولنكا الهدف الثاني عند الدقيقة 69، قبل أن يُسجل جوني إيفانس هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 83، ليصعب مهمة الذئاب في العودة، وسجل أصحاب الأرض الهدف الرابع في الدقيقة 87 عن طريق سولنكا.

وتجمد رصيد الذئاب عند 59 نقطة بعد مباراة بورنموث ضد ليستر سيتي بالجولة الـ35، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج، فيما وصل رصيد أصحاب الأرض إلى 31 نقطة في المركز الـ18.

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