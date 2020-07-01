بروتوكولات المعاهد التعليمية .. إلغاء البصمة ونقطة فحص بالبوابة الرئيسة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن بروتوكولات احترازية إضافية خاصة بالمعاهد التعليمية للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا كالتالي:

الترصد الوبائي:

يجب عمل نقطة فحص عند المدخل أو البوابة الرئيسة للمعهد التعليمي بما يضمن فحص كل متدرب قبل دخوله للمعهد وقبل وصوله للقاعة واختلاطه بالمدربين أو المتدربين الآخرين، ويجب أن تتضمن نقطة الفحص قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التنفسية (سعال أو ضيق في التنفس).

تدريب المسؤولين في نقاط الفحص على طريقة الفحص واستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

منع المتدربين الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة (قياس درجة الحرارة 38 درجة أو أكثر) أو لديهم أعراض تنفسية (سعال أو ضيق في التنفس) من دخول المعهد وتوفير طرق بديلة لهم.

التأكد من ارتداء جميع المتدربين للكمامات.

يجب فحص جميع المدربين والموظفين وعمال النظافة قبل دخولهم للمعهد للكشف عن درجة الحرارة والأعراض التنفسية وتسجيل ذلك في بيان خاص.

يفضل تسجيل بيانات الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19 وإرسالها لمديرية الشؤون الصحية بالمنطقة والاحتفاظ بالسجل للرجوع إليه إن لزم الأمر.

في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد العاملين يتم الرجوع إلى دليل التعامل مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل والصادر عن المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

في حال وجود سكن للعاملين فيفضل تجهيز غرفة عزل للحالات المشتبه بها في مقر السكن المخصص لهم لكي يتم عزلهم فيها حتى يتم التواصل معه من قبل الجهات المختصة. (يرجي مراجعة دليل الاشتراطات الصحية لمساكن العمال لمكافحة مرض كوفيد- 19).

يفضل إنشاء قنوات تواصل للإبلاغ عن خرق الاشتراطات والإبلاغ عن المخالفات وذلك للعمل على تجنبها.

التوعية والتثقيف:

الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الخاصة بفيروس كورونا (المصادر الرسمية تشمل: وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها).

نشر الملصقات التوعوية بعد طباعتها في المداخل الرئيسية ومداخل القاعات وأماكن الانتظار وعند دورات المياه والأماكن البارزة ويجب أن تتضمن التالي: مقدمة تعريفية عن المرض، طرق انتشار المرض، والوقاية منه. التوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية. التوعية بضرورة وطريقة ارتداء أدوات السلامة والحماية كالكمامة والقفازات والطريقة الصحيحة للتخلص منها. اتباع آداب العطاس والسعال (استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، استخدام المرفق عن طريق ثني الذراع).

يجب إرسال رسائل التوعية بشكل دوري لجميع المتدربين عبر وسائل التواصل مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني ويجب أن تتضمن نفس المحتويات في الملصقات التوعوية بالإضافة للتالي: توعية المتدربين بعدم التجمع عند مواقف السيارات أو عند مداخل القاعات وضرورة التزامهم بعلامات الوقوف والانتظار المخصصة والتعاون مع نقاط الفحص. توعية المتدربين بضرورة الإفصاح عن أي أعراض مثل ارتفاع درجة الحرارة أو سعال أو ضيق في التنفس ويجب أن يكون الإفصاح قبل الحضور ، مع ضرورة التزام المعهد بوضع وسيلة مناسبة للإفصاح. التأكيد على المتدربين ارتداء الكمامات قبل الحضور.

بشكل دوري لجميع المتدربين عبر وسائل التواصل مثل رقم الجوال والبريد الإلكتروني ويجب أن تتضمن نفس المحتويات في الملصقات التوعوية بالإضافة للتالي:

الوقاية:

إلزام المدربين والمتدربين بارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة طوال الوقت وعند التواجد داخل القاعات وخارجها.

يجب على المدربين والمتدربين التخلص من الكمامات بالطريقة المثلى وغسل الأيدي أو تطهيرها بالجل الكحولي إذا لم يتوفر الماء والصابون.

التأكيد على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل، أو تعقيم اليدين بجل كحولي معتمد لمدة لا تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

التشديد على الالتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية الموجودة داخل القاعات (مثل: عدد المتدربين لكل قاعة، أعداد مستخدمـي المصاعد إن وجدت، المسافة المحددة بين المتدربين داخل القاعات).

التقليل من التواصل الشخصي مع المتدربين وبينهم والالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل القاعات وخارجها.

عدم تمكين أي مدرب لديه أعراض مشابهه للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف، احتقان الحلق) من العمل ويجب عزله حتى يتم فحصه لمرض كورونا المستجد وشفاؤه من الأعراض حسب تقرير الطبيب المعالج.

يجب إلغاء استخدام جهاز البصمة في تحضير المدربين أو المتدربين واستخدام طرق بديلة مثل إظهار بطاقة الهوية والتحقق منها عن بعد ويجب على الموظف تجنب لمسها.

يجب تجنب لمس الأغراض الشخصية لشخص آخر أو استعارتها، وفي حال لمس أحد الأغراض يجب عليهم غسل الأيدي بعد ذلك مباشرة أو تطهيرها بمطهر معتمد في حال صعوبة ذلك.

يجب إلغاء استخدام الأقلام والأوراق عند كتابة تعبئة المستندات والنماذج واستخدام طرق بديلة مثل جعلها إلكترونيًّا أو استخدام العميل لقلمه الخاص.

يجب تعيين مشرفين لمنع التجمعات في مواقف السيارات أو المداخل أو صالة الانتظار والحرص على ذلك خلال كافة أوقات العمل.

يجب تدريب عمال النظافة على الطريقة الصحيحة للتنظيف والتطهير وطريقة ارتداء الكمامات والقفازات والطريقة المثلى للتخلص منها، ويجب التأكيد على اتباعهم للإرشادات والاشتراطات الخاصة بالتنظيف والتطهير كافة.

الإرشادات والاشتراطات المتعلقة ببيئة المنشأة المستهدفة: