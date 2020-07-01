بروتوكولات مدارس تعليم قيادة المركبات .. كمامات احتياطية ومطهرات للأيدي

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن البروتوكولات الوقائية في مدارس تعليم قيادة المركبات.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: إنه إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية للقطاعات المعلنة بتاريخ الثامن والعشرين من شهر شوال 1441هـ، تعلن وزارة الداخلية ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية، بالإضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة، التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وتشمل بروتوكولات مدارس تعليم قيادة المركبات ما يلي:

نقاط عامة:

وضع مطهرات الأيدي في أماكن بارزة مثل مدخل استقبال المتدربين ومداخل دورات المياه ومناطق الانتظار.

يجب الالتزام بتطهير الأسطح والأرضيات وكراسي الانتظار ومقابض الأبواب ومفاتيح المصاعد إن وجد بشكل متكرر (مثل: مرتين يوميًّا كحد أدنى).

يجب إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل عملية التطهير للأسطح.

يجب وضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة المستخدمين كآلات التصوير ومكائن الصرافة الآلية خلافه ووضع لوحة إرشادية لحث الموظفين على تطهير الأيدي بعد الاستخدام.

الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل ساعتين وبمطهرات معتمدة.

وضع علامات أرضية لاصقة تحقق التباعد الاجتماعي عند كل مسافة متر ونصف في مناطق الاصطفاف كمنطقة الاستقبال أو الانتظار.

تجهيز حاويات للنفايات يمكن فتحها دون لمسها باليد في كافة أرجاء المدرسة وتفريغها بشكل مستمر (يفضل سلال بدون لمس).

توفير كمامات احتياطية بعدد كافي للمدربين والمتدربين ويتم توفيرها عند مكتب الاستقبال مع التوعية بوجوب استخدامها للجميع في كافة الأوقات.

وضع نقطة فحص لقياس درجة الحرارة لجميع الموظفين والعاملين عند بداية الدوام وكل وردية، وكذلك الزوار، وعدم السماح بالدخول لمن تزيد درجة حرارته عن 38 درجة مئوية أو من تظهر عليه أعراض تنفسية.

إعادة تنظيم مساحة المكاتب والتأكد من تطبيق مسافة التباعد الجسدي الموصى بها (متر ونصف) بين العاملين واستخدام الفواصل حيثما أمكن ذلك.

تشجيع الدفع الإلكتروني في كافة نقاط البيع داخل مدارس تعليم القيادة.

إلزام مُشغل المقهى داخل المدرسة باتباع تعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة الاحترازية وإلزامهم باستخدام الأكواب والمواد الورقية واتباع الإرشادات الواردة في البرتوكول الخاص بالمطاعم والكافيهات.

نقاط تخص مكان العمل أو منطقة التدريب:

تجهيز جداول التدريب بحيث حتى يتم تطهير المركبة بعد كل متدرب.

إتمام جميع حجوزات التدريب من خلال هاتف خدمة العملاء أو موقع الانترنت لتجنب حضور المتدربين للمدرسة لغرض الحجز.

تحديد العدد الأقصى للأشخاص المسموح بتواجدهم في كل مرفق مثل: دورات المياه، غرف الانتظار.

يمنع دخول أي مرافق مع المتدربين.

تجهيز غرفة عزل لاستخدامها في حالة وجود اشتباه إن أمكن.

إغلاق مقعدين بين كل ثلاث مقاعد في مناطق الاستقبال والانتظار لكي لا يُستخدم لتحقيق التباعد.

وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار ومنع تكدس المتدربين وتفعيل الحجز المسبق بحيث يكون الانتظار في السيارة قدر الإمكان وليس أمام البوابة.

تطبيق إجراءات التباعد في المصلى والمسجد داخل المدرسة (حسب بروتوكولات المساجد)

تشجيع الموظفين الأكثر عرضة للخطر حسب الملحق (أ) على العمل من المنزل عن بُعد.

وضع إقرار للمتدربين عند التسجيل بأهمية تأجيل الدورة التدريبية إلى وقت لاحق في حال كان لديهم أمراض مزمنة حسب الملحق أ

نقاط تخص الفصول التدريبية والمحاكاة وقاعات الاختبار:

يجب الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي في فصول التدريب وفصول المحاكاة وقاعات الاختبار وتقليل السعة الاستيعابية بما يضمن ذلك.

يجب إبقاء باب الفصل مفتوحًا حرصًا على دوران الهواء.

توفير حاويات مخصصة في الفصول.

تطهير لوحات المفاتيح الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي بالاختبار النظري قبل كل اختبار.

تطهير مقود جهاز المحاكاة ولوحة التحكم وعصا الإشارات بغرفة المحاكاة بعد كل استخدام.

نشر الإرشادات التوعوية للإجراءات اللازم اتخاذها من قبل المستفيدات والموظفات عند كل منطقة.

تجنب مشاركة الآخرين أغراضهم الشخصية (الأقلام الأكواب- المناديل) وغيرها داخل وخارج القاعات.

نقاط تخص مركبة القيادة:

يتأكد المدرب/ المدربة من تطهير أجزاء المركبة القابلة للتلامس قبل التدريب (مثل المقود والمرايا الداخلية ومقابض أبواب المركبة من الخارج والداخل وغيرها).

في حال اشتبه المدرب/ المدربة بأداء المتدرب كونه متعبًا أو يعاني من سعال أو أنه في حالة عدم التركيز، فيجب عليه أن يطلب من الاستقبال إعادة قياس درجة حرارة المتدرب واتخاذ اللازم حسب الحالة.

يستطيع المتدرب القيادة بجانب المدرب داخل مركبة القيادة بشرط لبس الكمامة وتقليل فترة القيادة والحرص على إبقاء النوافذ الخلفية مفتوحة جزئيًّا وتشغيل المكيف أثناء التدريب.

يجب استخدام الكمامة بشكل دائم أثناء التدريب الميداني للمدرب والمستفيد.

توفير مناديل ومطهرات الأيدي داخل المركبة.

يجب ألا يزيد عدد الأشخاص في المركبة عن اثنين (المدرب + المتدرب) فقط، وتجنب لمس الأجزاء الغير ضرورية في العملية التدريبية داخل المركبة قدر الإمكان.

توفير كيس نفايات داخل المركبة للتخلص من المواد ذات الاستخدام الشخصي.

نشر الإرشادات التوعوية للإجراءات اللازم اتخاذها قبل ركوب المركبة للتدريب الميداني.

الإبلاغ:

قياس درجة الحرارة الموظفين يوميًّا وجميع المتدربين عند الوصول إلى مدرسة القيادة.

إبلاغ الجهات المعنية بشأن أي حالات تزيد درجة حرارتها عن (38 درجة مئوية) لأحد الموظفين أو المتدربين، وعزل الحالة من الموظفين لحين إحالتها إلى منشأة الرعاية الصحية.

التأكد من وجود موعد من قبل حارس/ مكتب الاستقبال وتسجيل الأسماء مع كامل البيانات بشكل فوري.

إشعار المتدربين/ المتدربات بشأن الحالة في المدرسة قبل وصولها (سواء الموعد مؤكد أو يوجد تأجيل).

ضرورة الإفصاح من الموظفين والمتدربين في حال مخالطة شخص مصاب أو مشتبه بإصابته.

إعداد سجل يومي مفصل لمركبات المدربين وحالتهم الصحية، والإبلاغ في حالة اشتباه.

إعداد قائمة بالعمال الذين يعملون معًا ووقت عملهم وتنظيم جدول يحقق التباعد مع سير العمل.

توفير غرفة للعزل لاستخدامها عند الضرورة في المقر لكي يتم عزل الموظفين حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة.

في حال الاشتباه أو تأكد حالة لكوفيد-19 ضمن الموظفين يتم اتباع الدليل الإرشادي للتعامل مع الحالات المشتبه أو المؤكد إصابتها بمرض كوفيد-19 في أماكن العمل الصادر من وقاية (المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها).

الإبلاغ عن حالة الموظفين ممن يظهر عليهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19 وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة والاتصال فورًا على 937 لمعرفة التوجيهات المطلوبة لنقل الحالة للمستشفى.

إعداد قائمة بالموظفين الذين يعملون معًا وفترات عملهم وتواريخها، ويُفضل تثبيت طاقم الموظفين وتقليل عملية التبادل بين فترات العمل.

التوعية:

الالتزام بالشروط الصحية لمساكن المدربين الخاصة بالمدرسة والتشديد على الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة من وقاية في دليل سكن العمال.

رفع الوعي بشأن مرض كوفيد-19 بما يتماشى مع إرشادات المتبعة لدى وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية، والملصقات التثقيفية.

وضع لافتات واضحة عند المداخل وفي المناطق المشتركة، لتوضيح تعليمات الصحة والنظافة الشخصية وعرض آخر المستجدات المتعلقة بمرض كوفيد-19 والوقاية منه.

المحافظة على النظافة الشخصية ونظافة الأدوات الشخصية وغسل اليدين وتطهيرهما باستمرار.

عدم استخدام المصعد إلا عند الضرورة.

التأكيد على الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون بصفة متكررة لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل، أو تعقيم اليدين بمعقم معتمد لمدة لا تقل عن عشرين ثانية في حال عدم توفر الماء والصابون.

إعداد برامج توعوية تثقيفية للموظفين والموظفات لتثقيفهم بآلية التعامل المثلى.

الحرص على تجنب ملامسة العين أو الأنف أو الفم قبل غسل اليدين.

التنفيذ: