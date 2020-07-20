بصيص أمل مع أول تجارب بشرية للقاح كورونا

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات، يوم أمس الاثنين، أن اللقاح التجريبي الذي تطوره شركة (أسترا زينيكا) لصناعة الأدوية للوقاية مرض كوفيد-19 كان آمنًا وطور استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية لدى متطوعين أصحاء، ورصد أعلى مستوى للاستجابة لدى من تلقوا جرعتين منه.

لا أعراض جانبية خطيرة:

وحسبما ذكرت النتائج التي نشرت في مجلة (لانسيت) الطبية، لم يتسبب اللقاح، الذي يحمل اسم (إيه زد دي 1222) وطورته شركة أسترا زينيكا بالتعاون مع علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، في حدوث أي أعراض جانبية خطيرة، وحفز استجابة الأجسام المضادة ونظام خلية (تي) المناعي.

وقالت سارة جيلبرت مطورة اللقاح: ”لا يزال أمامنا الكثير للقيام به قبل أن نؤكد ما إذا كان اللقاح الذي نطوره سيساعد في التعامل مع جائحة كوفيد-19، لكن هذه النتائج الأولية تحمل بصيصًا من الأمل“.

وأضافت: ”ما زلنا لا نعرف مدى قوة الاستجابة المناعية التي نحتاج لتحفيزها للحصول على حماية فعالة ضد عدوى مرض (سارس-كوف-2) أو كوفيد-19“.

وقالت جيلبرت: إن الباحثين بحاجة لمعرفة المزيد عن مرض كوفيد-19 والاستمرار في إجراء تجارب على مراحل متأخرة من الإصابة به، وهو ما بدأ بالفعل.

وارتفعت أسهم شركة أسترا زينيكا قبل أن تتخلى عن بعض المكاسب، لترتفع التداولات الأخيرة بنسبة 0.4 في المائة خلال يوم الاثنين.



