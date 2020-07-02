بطل البريميرليج يسقط برباعية في مباراة مان سيتي ضد ليفربول

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان سيتي ضد ليفربول منذ قليل، بخسارة الريدز بطل الدوري الإنجليزي برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة البريميرليج.

أحداث الشوط الأول

وبدأ الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد ليفربول، بضغط هجومي من قبل الريدز خلال أول 20 دقيقة من الشوط الأول، حيث أهدر محمد صلاح فرصة هدف محقق، وذلك بعد أن سدد الكرة في العارضة.

وبعد فرصة محمد صلاح، انقلبت أحداث الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد ليفربول، حيث كشر السيتي عن أنيابه فتمكن من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين من ركلة جزاء بالدقيقة الخامسة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل الأزرق ضغطه بقوة خلال أحداث الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد ليفربول، حتى تمكن اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج من إضافة الهدف الثاني لـ مانشستر سيتي بالدقيقة الخامسة والثلاثين، بعد تمريرة متقنة من زميله الإنجليزي فيل فودين.

وفي ظل سعي الريدز للبحث عن إحراز الهدف الأول، باغت السيتي الريدز، حيث تمكن فيل فودين، من إحراز الهدف الثالث خلال مباراة مان سيتي ضد ليفربول بالدقيقة الخامسة والأربعين.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد ليفربول، بتقدم مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من مباراة مان سيتي ضد ليفربول، استمر تراجع فريق ليفربول، مما جعل السيتي يبحث عن تسجيل الهدف الرابع في اللقاء.

ونجح السيتزنز بالفعل في إضافة الهدف الرابع في مباراة مان سيتي ضد ليفربول عبر اللاعب أليكس تشامبرلين لاعب ليفربول بالخطأ في مرماه بالدقيقة السادسة والستين من عمر المباراة.

وبعد نهاية مباراة مان سيتي ضد ليفربول، أصبح رصيد مانشستر سيتي 66 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 20 نقطة عن ليفربول المتصدر.

وأقام نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي، ممرًا شرفيًا للاعبي ليفربول، وذلك قبل انطلاق مباراة مان سيتي ضد ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان الريدز حسم رسميًا لقب الدوري الإنجليزي لمصلحته قبل مباراة مان سيتي ضد ليفربول، حيث فاز تشيلسي على مانشستر سيتي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت يوم 25 يونيو الماضي ليُتوج الريدز بالبطولة وبفارق النقاط عن ملاحقه السيتي.

وحرص نجوم السيتي على التصفيق وتحية لاعبي الريدز في ممر شرفي، قبل انطلاق مباراة مان سيتي ضد ليفربول، وذلك بعد تتويج الريدز رسميًا بلقب البريميرليج للمرة الـ19 في تاريخهم.