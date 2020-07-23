بلايلي يصل جدة بعد إجازة عيد الأضحى

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة النادي الأهلي طوال الفترة الماضية لإعادة نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري الدولي يوسف بلايلي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، ولكن لم تنجح محاولاتها.

بلايلي يعود بعد إجازة عيد الأضحى

وسيصل بلايلي إلى جدة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب إغلاق المطار في بلاده، الأمر الذي تسبب في تأخر عودته والاستعداد مع النادي الأهلي حتى الآن، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

ويُتابع الجهاز الفني المساعد للمدرب الصربي فلادان ميلويفيتش مع يوسف بلايلي تجهيزه خلال الفترة الحالية عن طريق تمارين فردية يؤديها بشكل يومي، لكي يكون في جاهزية تامة عند عودته.

الأهلي هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالراقي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 37 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن الهلال المتصدر، وذلك قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

ونجح الأهلي في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويسير بشكل مميز في بطولة دوري أبطال آسيا 2020، حيث يتصدر ترتيب مجموعته.

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