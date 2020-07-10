بلد الوليد ضد برشلونة .. سيتين يستعين بالقوة الضاربة

المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب الفريق الكتالوني، كيكي سيتين عن قائمة البارشا لمباراة بلد الوليد ضد برشلونة المقرر إقامتها، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

القوة الضاربة

واستعان سيتين بالقوة الضاربة في قائمة مباراة بلد الوليد ضد برشلونة المقبلة، لمواصلة انتصاراته ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، أملًا في تعثر ريال مدريد صاحب المركز الأول وخطف الصدارة منه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعاد إلى قائمة الفريق الكتالوني في المباراة المقبلة جونيور فيربو، الذي حصل على تصريح طبي للعودة إلى المباريات مجددًا، فيما يغيب الثنائي فرينكي دي يونج وصامويل أومتيتي، بالإضافة إلى آرثر ميلو بسبب الإصابة.

بلد الوليد ضد برشلونة

وجاءت قائمة الفريق الكتالوني في مباراة بلد الوليد ضد برشلونة كالتالي؛ تير شتيجن، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، لويس سواريز وليونيل ميسي.

كما ضمت القائمة أيضًا كل من؛ نيتو، كليمينت لينجليت، أنطوان جريزمان، جوردي ألبا، مارتين برايثوايت، سيرجي روبيرتو، أرتورو فيدال، فيربو، ريكارد بويج، أراوخو وأرناو.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 77 نقطة من 35 مباراة، وبفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر والذي خاض مواجهة أقل.

على الجانب الآخر، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلد الوليد في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 39 نقطة.