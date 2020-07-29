بيدرو كايشينيا يصل المملكة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول المدرب البرتغالي بيدرو كايشينيا.

كايشينيا في الرياض

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي صورًا من وصول المدير الفني بيدرو كايشينيا والطاقم المساعد له، قبل قليل، إلى العاصمة الرياض، تمهيدًا لبدء مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان قد أعلنت قبل بضعة أيام عن التعاقد مع البرتغالي بيدرو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بعد رفض غارسيا تمديد عقده.

وكان المدير الفني لويس غارسيا قد رفض تمديد عقده حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، مشترطًا تجديد العقد لعام إضافي، نظرًا لتلقيه عرضًا من نادٍ آخر خلال الفترة الماضية، وفقًا لبيان نادي الشباب.

بيدرو كايشينيا

وسبق لـ بيدرو كايشينيا العمل في السعودية مرتين، قبل تدريبه الشباب، حيث عمل كمدرب مساعد في الهلال مع البرتغالي جوزيه بيسيرو موسم 2006/2007، وعمل كمدرب مساعد لـ المنتخب السعودي الأول خلال الفترة من 2009 حتى 2010.

وتولى العمل كمدرب في العديد من الأندية، حيث درّب نادي باناثينايكوس اليوناني ورابيد بوخارست الروماني وسبورتينج لشبونة البرتغالي، كما أشرف تدريبيًا على أندية أونياو ليريا وناسيونال ماديرا في البرتغال ونادي سانتوس لاجونا المكسيكي.

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