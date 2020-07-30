بيرلو يعود لـ يوفنتوس على طريقة زيدان والريال

المواطن - محمد سمعه

عاد الإيطالي أندريا بيرلو نجم الكرة الإيطالية ويوفنتوس وميلان الإيطاليين سابقًا، للعمل في صفوف فريق اليوفي كمدرب.

وذكر نادي يوفنتوس في بيان رسمي له عبر الإنترنت، أن بيرلو سيتولى تدريب فريق اليوفي تحت 23 عامًا خلال الفترة المقبلة.

وتأتي تجربة بيرلو مع اليوفي، على غرار تجربة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع نادي ريال مدريد الإسباني، حيث تولى في البداية تدريب فريق الكاستيا في الريال، ثم تدرج في المناصب وصولًا للفريق الكروي الأول بالنادي الملكي.

بيرلو يعود لـ يوفنتوس بعد خمس سنوات

وكان بيرلو غادر اليوفي في صيف عام 2015 لينضم بعدها لفريق نيويورك سيتي الأمريكي ثم اعتزل كرة القدم نهائيًا بعام 2017.

وبالأمس، انتهت مباراة كالياري ضد يوفنتوس، بخسارة اليوفي بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز موسم 2019/ 2020.

يوفنتوس يخسر من كالياري ويُفسد فرحة التتويج

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط كبير من قبل فريق كالياري، الذي ضغط بقوة وذلك من أجل إحراز الهدف الأول، حتى تمكن اللاعب لوكا جاجليانو من إحراز الهدف الأول لفريق كالياري بسبب التمركز الخاطئ للحارس جيانلويجي بوفون بالدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق يوفنتوس، بعد ذلك البحث عن تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى في ظل تألق دفاعي كبير من لاعبي كالياري. وقبل نهاية الشوط الأول من مباراة كالياري ضد يوفنتوس، تمكن كالياري من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الأرجنتيني جيوفاني سيميوني بالدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. وانتهى الشوط الأول، بتقدم فريق كالياري على اليوفي بثنائية دون رد. وفي الشوط الثاني من اللقاء، لم يتغير الحال كثيرًا حيث ظل كالياري يدافع بصورة جيدة، مع القيام ببعض الهجمات المرتدة من أجل إضافة الهدف الثالث، بينما غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو وغابت خطورته ولم يظهر كثيرًا بمحاولاته الخطيرة في المباراة. وانتهى اللقاء بفوز كالياري بثنائية دون رد، ليُصبح رصيده 45 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، أما رصيد يوفنتوس فتجمد عند 83 نقطة بالمركز الأول.



