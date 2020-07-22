بيليتش يقود وست بروميتش للعودة إلى الدوري الإنجليزي

المواطن - مروة نبيل

نجح مدرب الاتحاد السابق، الكرواتي سلافن بيليتش، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

SING IT LADS!!! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/F5D0hTj2Qw — West Bromwich Albion (@WBA) July 22, 2020

وست بروميتش يعود إلى البريميرليج:

ولعب وست بروميتش ألبيون ضد كوينز بارك رينجرز، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكانت النقطة التي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون كافية لضمان احتلاله المركز الثاني، بعدما فرط منافسه برنتفورد في فرصته بالخسارة ضد بارنسلي بهدفين مقابل هدف.

وغاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون عن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عامين، قبل أن يضمن التأهل بصحبة ليدز يونايتد إلى البريميرليج في الموسم المقبل.

وتعاقد نادي وست بروميتش ألبيون مع مدرب الاتحاد السابق بيليتش في صيف 2019، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز تحت قيادته، وسيسعى للاستمرار معه وقيادته في دوري الكبار الموسم الجديد.

مواضيع ذات صلة:

مدرب الاتحاد السابق يُدرب وست بروميتش



