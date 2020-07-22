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بيليتش يقود وست بروميتش للعودة إلى الدوري الإنجليزي
بعد تعادله مع كوينز بارك رينجرز

بيليتش يقود وست بروميتش للعودة إلى الدوري الإنجليزي

2020/07/23
الساعة 12:35 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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بيليتش يقود وست بروميتش للعودة إلى الدوري الإنجليزي بيليتش
المواطن - مروة نبيل

نجح مدرب الاتحاد السابق، الكرواتي سلافن بيليتش، في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وست بروميتش يعود إلى البريميرليج:

ولعب وست بروميتش ألبيون ضد كوينز بارك رينجرز، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكانت النقطة التي حصل عليها الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون كافية لضمان احتلاله المركز الثاني، بعدما فرط منافسه برنتفورد في فرصته بالخسارة ضد بارنسلي بهدفين مقابل هدف.

 

وست بروميتش
جانب من المباراة

وغاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون عن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة عامين، قبل أن يضمن التأهل بصحبة ليدز يونايتد إلى البريميرليج في الموسم المقبل.

وتعاقد نادي وست بروميتش ألبيون مع مدرب الاتحاد السابق بيليتش في صيف 2019، وظهر الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز تحت قيادته، وسيسعى للاستمرار معه وقيادته في دوري الكبار الموسم الجديد.

 

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