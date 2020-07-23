بيوتي وورلد السعودية يزيّن ربيع الرياض ابتداءً من 2021

المواطن - الرياض

أُعلن عن موقع وموعد جديدين لتنظيم الدورة القادمة من معرض بيوتي وورلد السعودية، المعرض التجاري الوحيد المتخصص في المملكة لمنتجات الجمال والشعر والعطور والرفاهية، حيث سيقام في الفترة من 6 وحتى 8 من شهر ابريل للعام 2021 في واجهة الرياض.

وكان من المقرر أن تنطلق الدورة الثالثة من المعرض السنوي الذي يستمر لثلاثة أيام في نهاية شهر سبتمبر في مدينة جدة، ولكن القائمين على المعرض قرروا نقل موعده ليكون معرضاً ربيعياً ابتداءً من دورة 2021. حيث سيعزز الموقع الجديد في الرياض من التواصل مع المشترين من التجار وخبراء الجمال في عاصمة المملكة ومركزها التجاري.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواصل فيه المملكة تطبيق تدابير الصحة والسلامة لاحتواء جائحة كوفيد-19، وجاء نقل المعرض إلى موعده الجديد بدعم واسع النطاق من قبل الشركاء الرئيسيين في الصناعة.

ويتم تنظيم معرض بيوتي وورلد السعودية من قبل شركة الحارثي السعودية للمعارض بترخيص من شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط والتي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي بدورها تنظم معرض بيوتي وورلد ميدل إيست في دبي والذي يُعد أكبر معرض تجاري دولي في المنطقة لمنتجات الجمال والعناية بالشعر والعطور والرفاهية.

فعاليات واسعة:

وقالت إيلين أوكونيل، مدير عام معرض بيوتي وورلد السعودية: “نتطلع للعودة في ربيع العام المقبل. وكما هو معتاد، سيقدم بيوتي وورلد السعودية مجموعة واسعة من الفعاليات المصاحبة عالية الجودة بما في ذلك ورش العمل التثقيفية والعديد من المؤتمرات لإبقاء المتخصصين في هذا المجال على اطلاع وتفاعل”.

“ففي العام الماضي، جذب المعرض أكثر من 5000 مشترٍ سعودي من التجار والمتخصصين في عالم الجمال، بزيادة تسعة بالمائة عن الدورة الأولى في 2018، في حين شارك 193 عارضاً من 22 دولة قدّموا أحدث منتجاتهم، بزيادة 15% عن العام الذي سبقه. ويمكننا أن نتوقع نجاحاً مماثلاً في الدورة الثالثة في الرياض العام المقبل”.

ومن جانبه قال ظهور صديق، نائب الرئيس للمعارض بمجموعة الحارثي: “إن انتقال معرض بيوتي وورلد السعودية إلى الرياض يبشر بالخير للشركات السعودية والعالمية. فالرياض هي سوق أكبر وبها أكبر عدد من السكان في المملكة”.

وتابع: “بالإضافة لذلك، فإن عدد مصانع العطور وصالونات التجميل في الرياض أكبر نسبيا. ومن منظور تعاملات الشركات والمستهلكين، ومن المتوقع أن تكون نسبة فرص الأعمال عالية. علاوة على ذلك، كان الطلب على تنظيم معرض متخصص في قطاعات الجمال من الشركاء في الصناعة أحد العوامل الحاسمة لاتخاذ هذا القرار”.

ووفقاً لمحللي يورومونتر إنترناشيونال، فإن سوق المملكة هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمنتجات الجمال والعناية الشخصية والذي قدرت قيمته بنحو 5.2 مليار دولار أمريكي في عام 2019.

ويتوقع محللو يورومونيتر أن ترتفع قيمة سوق التجزئة السعودي إلى 5.8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.2 في المائة، وهو ما يعادل 20 في المائة من سوق الشرق الأوسط وأفريقيا بأكمله.

ومن الجدير بالذكر أن معرض بيوتي وورلد السعودية هو النسخة الخامسة من سلسلة المعارض العالمية تحت علامة بيوتي وورلد، وهو أحدثها ويأتي بعد المعارض السنوية في دبي (بيوتي وورلد ميدل إيست) واليابان (بيوتي وورلد اليابان، بيوتي وورلد غرب اليابان، بيوتي وورلد اليابان فوكوكا).



