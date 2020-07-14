تاوامبا: لن أستمر في التعاون

المواطن - مروة نبيل

انتقد المهاجم الكاميروني لياندر تاوامبا تعامل إدارة نادي التعاون معه في أزمة تمديد عقده مع الفريق، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لن يستمر في صفوف سكري القصيم الموسم الرياضي المقبل.

لياندر تاوامبا

وغاب تاوامبا عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي تؤكد في الإدارة تمديد عقده واستمراره لموسم ثالث بزيادة 25%، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان تاوامبا انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم الماضي.

تاوامبا يكشف تفاصيل الأزمة

واتهم تاوامبا إدارة ناديه بابتزازه من خلال بند “الفترة المحمية Protected Period”، مشيرًا إلى أن مشكلته مع التعاون بدأت بعد موسمه الأول وليس عقب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد كما يعتقد البعض.

وقال المهاجم الكاميروني لـ”الرياضية”: “أنظمة فيفا لا تمنح الأندية الحق في تجديد العقود تلقائيًّا بعد دخول فترة الأشهر الستة، الحرة، وفقرة التجديد الاختياري مع التعاون، كانت صالحةً حتى 1 يناير 2020، ولم تفعِّل الإدارة هذا الخيار حينها”.

وشدد على استناده إلى الأنظمة في موقفه، وقال خلال تصريحاته لـ”الرياضية”: “لم أوقِّع على أي اتفاقية تجديد، ما يجعل موقف إدارة النادي القانوني مستحيلًا، حسب توصيات فيفا التي اطلعت عليها”.

وتابع: “كان النادي يبتزني ببند الفترة المحمية Protected Period، الوارد في أنظمة فيفا، الذي ينص على أن مدة حماية عقود اللاعبين ثلاثة مواسم لمَن هم دون 28 عامًا، وموسمان للذين أعمارهم 28 عامًا وأكبر، وعندما وقعت للتعاون كنت أكبر من 28 عامًا، بالتالي مدة الحماية موسمان، وهذا ليس واضحًا لهم”.

ولفت إلى أنه اتفق مع إدارة نادي التعاون بشكل شفهي في الموسم الأول على إضافة أمور عديدة في عقد إلحاقي مكتوب، إلا أنه لم يتسلم أي نسخة من هذا العقد؛ رغم وعدهم له بتسليمه النسخة.

وواصل تصريحاته قائلًا: “استمررتُ موسمًا ثانيًا احترامًا للعقد المكتوب في نسخته الأساسية بمزايا الموسم الأول دون زيادة، على الرغم من الاتفاق الشفهي على تحسين راتبي، وتدرَّبت مع الفريق حتى 30 يونيو الماضي”.

الكاميروني يرفض الاستمرار

وبشأن مستقبله مع التعاون، قال: “لا أرغب في الاستمرار مع التعاون في الموسم المقبل حتى لو كان ذلك براتب أعلى، وأنوي إنهاء الموسم الجاري معهم، لكنَّ الإدارة لا ترغب في تمديد عقدي لمدة ثلاثة أشهر، وأثق في أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لا ينحاز إلى أي طرف، وسيتحقق من كافة المسائل”.

وأشار إلى أن هذه المشكلة لن تعيقه ويمكن حلها بشكل سريع، خاصة أنه يرغب في الاستمرار بالمملكة، وقال: “أحببت الناس والسعودية، وبعد لعبي في أوروبا، أستطيع القول إن جودة الدوري المحلي لديكم عالية، والبنية التحتية رائعة، والتنظيم رفيع، لكن إن لم أجد الفرصة المناسبة مع فريق سعودي آخر، فسأبحث عن مكان مناسب لمستقبلي المهني”.



