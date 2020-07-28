تجهيز 3 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في السيح

المواطن - واس

أعلنت بلدية الخرج أمس الاثنين، تخصيص 3 مواقع مؤقتة لبيع الأضاحي في مدينة السيح ، للتسهيل على المواطنين والمقيمين في شراء أضاحيهم من مواقع قريبة من أحيائهم ، وذلك بدءًا من الغد وتستمر لمدة أسبوع.

مواقع أسواق الأضاحي:

وجرى تحديد مواقع الأسواق المؤقتة في كل من حي الخالدية بجوار مسلخ الخالدية في غرب السيح ، والموقع الثاني على طريق الملك فهد بجوار سوق الخضار الجديد في شرق السيح ، فيما سيكون الموقع الثالث في حي البدع على طريق الرياض شمال السيح.

يذكر أن سوق الماشية المركزي بمدينة السيح يعد من أكبر أسواق الماشية بالمملكة ، ويقع السوق جنوب المدينة ويضم مسلخاً مركزياً وعدداً من المرافق الخدمية والإدارية.



