تحول في مستقبل بوغبا مع مانشستر يونايتد

المواطن - مروة نبيل

كشف تقرير صحافي، اليوم الخميس، عن تطور مفاجئ بشأن مستقبل الفرنسي بول بوغبا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بوغبا مع يونايتد

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي حال اتفاق الطرفين.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إلى أن بوغبا بات على مشارف تجديد عقده مع النادي خلال الأيام المقبلة، حيث سيوقع عقدًا مدته 5 أعوام.

وارتبط اسم بوغبا على مدار هذا الموسم بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف، والانتقال إما لفريق يوفنتوس أو ريال مدريد الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن بوغبا غير رأيه بعد عودته بصورة قوية عقب استئناف النشاط وتألقه بصورة واضحة بجوار زميله في الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوغبا بات قريبًا من توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد يستمر حتى صيف 2025 لقطع الطريق تماما أمام الأندية الطامحة لضمه.

ريال مدريد يستهدف ضمه

وأكدت تقارير صحافية أن نجم ريال مدريد الإسباني، الكولومبي خاميس رودريغيز قد يُساهم في تسهيل عملية انتقال نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى المرينغي في الميركاتو الصيفي المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).



