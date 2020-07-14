ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة غرناطة ضد الريال

المواطن - مروة نبيل

شهدت مباراة غرناطة ضد الريال تألقًا لافتًا من لاعبي المرينغي، ليواصل الفريق تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه نادي برشلونة.

غرناطة ضد الريال

ولعب غرناطة ضد الريال بالأمس ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليغا، ونجح المرينغي في تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث تمكن من تسجيل ثنائية مبكرًا عن طريق فيرلان ميندي وكريم بنزيمة في الدقيقتين 10 و16.

وتمكن أصحاب الأرض في مباراة غرناطة ضد الريال من تقليص الفارق عن طريق داروين ماتشيس في الدقيقة 50، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد ولكن دون جدوى، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل المرينغي صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 83 نقطة من الفوز في 25 مباراة والتعادل في 8 مواجهات، والخسارة في 3 لقاءات، ليقترب من التتويج بلقب الليغا للمرة الـ34 في تاريخه؛ والأولى منذ 2017.

ويتواجد برشلونة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة، وذلك قبل جولتين على نهاية الليغا هذا الموسم، يليه أتلتيكو مدريد برصيد 66 نقطة، بالتساوي مع إشبيلية، ثم فياريال برصيد 57 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن خيتافي وريال سوسيداد.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بلباو في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 51 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن غرناطة وفالنسيا، ويحتل أوساسونا في المركز الـ11 برصيد 48 نقطة.

وفي المركز الـ12، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي برصيد 43 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال بيتيس، ثم بلد الوليد بـ39 نقطة، بالتساوي مع إيبار، ويملك سيلتا فيغو وألافيس 36 نقطة، ليحتلا المركزين الـ16 و17.

ويملك فريقا ديبورتيفو ليغانيس وريال مايوركا 32 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إسبانيول جدول ترتيب الليغا برصيد 24 نقطة، وتأكد هبوطه رسميًا إلى دوري الدرجة الثانية.



