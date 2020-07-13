المرينغي يحسم مباراة ريال مدريد ضد غرناطة بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة ريال مدريد ضد غرناطة التي أُقيمت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليغا، بفوز المرينغي بهدفين مقابل هدف، ليواصل الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

ريال مدريد ضد غرناطة:

وبدأت مباراة ريال مدريد ضد غرناطة بضغط كبير من المرينغي، وشن هجمات مرتدة سريعة، وأطلق فيرلان ميندي تسديدة صاروخية لتهز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة.

ولم ينتظر المرينغي كثيرًا، وتمكن كريم بنزيمة من تعزيز تقدم فريقه بهدف ثانٍ عند الدقيقة 16 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وظهر أصحاب الأرض في هجمة من رأسية للاعب كارلوس فيرنانديز، إلا أن الحارس تيبو كورتوا أبعدها.

وتسلم بنزيمة كرة مميزة من لوكا مودريتش سددها قوية، إلا أن حارس المرمى سيلفا تألق وحولها إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد غرناطة بتقدم المرينغي بثنائية دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض في تقليص الفارق عن طريق داروين ماتشيس عند الدقيقة 50، وسيطر الهدوء على اللعب بعد ذلك، وغابت الخطورة عن مرمى الفريقين.

وانتفض اللاعبون في الدقائق الأخيرة، وكاد أصحاب الأرض أن يسجلوا هدفًا عن طريق فيرنانديز، ولكن كورتوا أبعدها ببراعة، ثم أبعد سيرجيو راموس كرة من على خط المرمى، لتنتهي مباراة ريال مدريد ضد غرناطة بفوز المرينغي.

ترتيب الدوري الإسباني:

ورفع المرينغي رصيده إلى 83 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ليُحافظ على فارق الـ4 نقاط بينه وبين فريق برشلونة أقرب منافسيه، وذلك قبل جولتين فقط على نهاية المسابقة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غرناطة عند 50 نقطة بعد خسارته ضد المرينغي، ليحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

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