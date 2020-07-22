ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة ليفربول وتشيلسي

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الأربعاء، قمة نارية بين ليفربول وتشيلسي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين ” قبل الأخيرة” من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة تشيلسي.

وستبدأ مباراة ليفربول ضد تشيلسي في تمام العاشرة والربع من مساء اليوم بتوقيت السعودية، على ملعب الأنفيلد، حيث يسعى الريدز للفوز والوصول إلى النقطة 96 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.

تشيلسي بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي

ويحتل نادي تشيلسي قبل مواجهة ليفربول، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة.

وكانت مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، انطلقت من يوم السبت الماضي، حيث فاز بيرنلي على نادي نوريتش سيتي بثنائية دون رد، ليتواجد بيرنلي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، أما نادي نوريتش سيتي فيحتل المركز الـ20 والأخير، ليهبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وتواصلت مباريات الجولة السابعة والثلاثين، بمباراتين يوم الأحد الماضي حيث فاز ساوثهامبتون على بورنموث بثنائية نظيفة، وفاز توتنهام هوتسبير على ليستر سيتي بثلاثية دون رد، لليتواجد ساوثهامبتون في المركز الـ12 برصيد 49 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، أما توتنهام فيحتل المركز السابع برصيد 58 نقطة.

وأُقيمت 3 مباريات بالجولة الـ37 في الدوري الإنجليزي أول أمس الاثنين، حيث فاز إيفرتون على شيفيلد يونايتد بهدف، وتعادل برايتون مع نيوكاسل بدون أهداف أما وولفرهامبتون ففاز على كريستال بالاس بثنائية دون رد، ويحتل إيفرتون المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، أما فريق وولفرهامبتون فيحتل المركز السادس، ويتواجد نادي نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث عشر.

أستون فيلا يُحسن مركزه في ترتيب الدوري الإنجليزي

وأُقيمت أمس الثلاثاء مباراتين في الجولة السابعة والثلاثين، حيث فاز مانشستر سيتي على واتفورد برباعية دون رد، بينما فاز أستون فيلا على آرسنال بهدف دون رد، ليملك مانشستر سيتي 78 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يحتل أستون فيلا المركز السابع عشر برصيد 34 نقطة.



