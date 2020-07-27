تركي المسند يرحل عن الهلال بعد 12 عامًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن تركي المسند، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تقديمه لاستقالته من منصبه كمدير الاحتراف في نادي الهلال.

المسند يستقيل:

وقال: “بعد فترة عمل استمرت 12 عامًا تخللها تعاقب 7 رؤساء في 8 إدارات تشرفت من خلالها بخدمة نادي الهلال، تقدمت باعتذاري عن الاستمرار بالعمل، متمنيًا التوفيق لهذا النادي الذي حظيت بشرف خدمته والعمل في أروقته”.

وتابع: “كل الشكر لجميع الإدارات التي عملت معها طوال فترة عملي في النادي تحت رئاسة الأمير عبدالرحمن بن مساعد، والأستاذ محمد الحميداني والأمير نواف بن سعد والأستاذ سامي الجابر والأمير محمد بن فيصل والمهندس عبدالله الجربوع والأستاذ فهد بن نافل وكل العاملين واللاعبين الذين تشرفت بمزاملتهم”.

وتولى المسند مهمة الاحتراف في الهلال عام 2008، وتقدم باستقالته من قبل في إبريل 2018 بعد تتويجه بلقب الدوري، إلا أن إدارة النادي أقنعته بالتراجع عنها، واستمر بعد ذلك قبل أن يعلن عن استقالته رسميًّا.

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