تشابك بالأيدي بين نجمي توتنهام بـ مباراة إيفرتون

المواطن - محمد سمعه

دخل نجما توتنهام الإنجليزي، الحارس الفرنسي هوجو لوريس واللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، في تشابك بالأيدي، وذلك بعد نهاية الشوط الأول بين فريقي توتنهام وإيفرتون، المقامة حاليًّا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR — Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020

ونقل الحساب الرسمي لـ Football Daily عبر “تويتر” مقطع فيديو لتشابك سون هيونج مين وهوجو لوريس أثناء دخول لاعبي توتنهام لغرف خلع الملابس بين الشوطين.

سبب التشابك بين نجمي توتنهام:

وقيل: إن سبب هذا التشابك، هو عدم تأدية سون هيونج مين للأداء الدفاعي في المباراة.

وكان الشوط الأول من مباراة توتنهام وإيفرتون، انتهى بتقدم فريق توتنهام بهدف دون رد سجله اللاعب مايكل كين مدافع إيفرتون بالخطأ في مرماه بالدقيقة الرابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وقبل مباراة توتنهام ضد إيفرتون، يحتل فريق توتنهام المركز العاشر برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 44 نقطة.

خسارة ثقيلة للسبيرز قبل مواجهة إيفرتون:

يذكر أن السبيرز كان خسر قبل إقامة مباراة توتنهام ضد إيفرتون من فريق شيفيلد يونايتد يوم الخميس الماضي بثلاثية مقابل هدف، بينما فاز إيفرتون على ليستر سيتي بثنائية مقابل هدف يوم الأربعاء الماضي.

وتُقام مباراة توتنهام ضد إيفرتون على ملعب توتنهام هوتسبير في مدينة لندن البريطانية.

وقبل إقامة مباراة توتنهام ضد إيفرتون، انتهت مباراة ليفربول ضد أستون فيلا التي أُقيمت، مساء أمس الأحد، على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتحقيق الريدز لفوز صعب بهدفين دون رد.

ويُعد فوز الريدز في مباراة ليفربول ضد أستون فيلا اليوم هو الأول بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم رسميًّا، حيث تلقى هزيمة ثقيلة برباعية دون رد أمام مانشستر سيتي في الجولة الماضية.