تشابك بالأيدي بين نجمي توتنهام بـ مباراة إيفرتون

المواطن - محمد سمعه

دخل نجما توتنهام الإنجليزي، الحارس الفرنسي هوجو لوريس واللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين، في تشابك بالأيدي، وذلك بعد نهاية الشوط الأول بين فريقي توتنهام وإيفرتون، المقامة حاليًّا ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

Hugo Lloris & Son clashing with each other at half-time 😳 pic.twitter.com/jjVeKy36AR

— Football Daily (@footballdaily) July 6, 2020