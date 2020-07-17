تطبيق تباعد ينقذ شابًا كثير المخالطة من عدوى كورونا

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة اليوم عن إحدى الحالات التي نجح تطبيق تباعد في وقايتها من عدوى كورونا رغم كونه كثير المخالطة بحكم ظروف عمله.

وقالت الصحة إن تطبيق كورونا أنقذ أحد الأشخاص من عدوى كورونا بعد أن أرسل له تنبيهًا بمخالطة حالة مؤكدة بفيروس كورونا.

طريقة تفعيل الإشعارات في تطبيق تباعد

وأكد تطبيق تباعد أنه عند التسجيل لأول مرة سيقوم التطبيق بإرشاد المستخدم للتأكد من أن التطبيق يعمل بالشكل الصحيح من خلال تفعيل الإشعارات، تفعيل إشعارات الاختلاط، تفعيل البلوتوث، بينما يتم التعرف على حالة التطبيق من خلال الصفحة الرئيسية حيث تظهر حالة التطبيق (نشط/ غير نشط).

طريقة إشعار المخالطين

ويتعرف التطبيق على مدى القرب من شخص مصاب من خلال البلوتوث، وفي حال سجل أحد المستخدمين أنه مصاب بفيروس كورونا، سيرسل التطبيق إشعارات للمخالطين لتنبيههم، كما يمكن للتطبيق تحديد المسافة التي كانت تفصل بين المخالط والمصاب.

تاريخ المخالطة

كما يشعر التطبيق المستخدم في حال خالط شخصًا تم تأكيد إصابته بالفيروس خلال الـ14 يومًا الماضية وفي حال مخالطة مصاب بالفيروس، سيشعر التطبيق المستخدم عن طريق ھاتفه وتوجيهه لإكمال البيانات اللازمة، والتي تحتوي على (رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد، والاستمارة الصحية) وإرسالها لوزارة الصحة لعمل اللازم.

متطلبات تشغيل تطبيق تباعد

يخدم تطبيق تباعد جميع الأفراد الموجودين في السعودية ومتاح على المتاجر الرسمية لأجهزة الآيفون نسخة نظام 13.5 iOS فأعلى، في الفترة الحالية، على أن يتم إتاحته لاحقًا على أجهزة الأندرويد نسخة نظام 06 Android OS فأعلى، ومتاح للعمل في المملكة فقط.

ويعتمد التطبيق على تقنية البلوتوث، إذ لا يتم فيه تسجيل أي بيانات للمستخدم، أو تحديد موقعه الجغرافي، ومن خلال تقنية البلوتوث سيكون التعامل من جهاز إلى جهاز آخر، لضمان حماية خصوصية المستخدمين.



