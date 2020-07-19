تطورات جديدة حول أزمة السواط

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي الاتحاد في أزمة، خلال الفترة الأخيرة مع نادي التعاون، وذلك بسبب اللاعب عبدالمجيد السواط حيث تعاقد العميد معه في يناير 2020، لكن التعاون رغب بتمديد عقد اللاعب لمدة موسم إضافي.

وشهدت أزمة عبدالمجيد السواط مع ناديي الاتحاد والتعاون، تطورًا جديدًا حيث أصبح يحق للسواط الانضمام لمعسكر الفريق الاتحادي خلال الأيام الحالية وفقًا لـ “عكاظ”.

وفي وقت سابق، طالبت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الناديين الاتحاد والتعاون باللجوء لغرفة فض المنازعات، وذلك من أجل حل أزمة اللاعب.

وكتب أحمد الأمير عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “تصديق لجنة الاحتراف على عقود اللاعبين، إجراء روتيني، يعني فقط الإشعار والتنويه”.

تخصص لجنة الاحتراف حول أزمة السواط

وأضاف الأمير أن لجنة الاحتراف، ليس من تخصصها تفعيل العقد أو النظر في النزاعات بين الأندية، مضيفًا أن هذا الأمر يخص غرفة فض المنازعات.

من ناحية أخرى، أثار تواجد عبدالمجيد السواط في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المقام حاليًّا في أبها، حالة من الجدل خاصة أنه غاب عن تدريبات التعاون خلال الفترة الماضية.

رد الاتحاد على أزمة السواط والتعاون

وكشف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد أحمد صادق دياب سبب تواجد السواط في معسكر العميد، وقال: “اللاعب لم يتمرن مع الفريق هو فقط دخل زيارة ودية لزملائه لأنه عندما وقع مع الاتحاد لم يتحدث معهم”.

وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “نرحب بقرار لجنة الاحتراف ونحن نتبع الاتحاد السعودي فيما يصدره من قرارات واللاعب سيكون اتحاديًّا بالموسم المقبل، ولا نمانع استمراره مع التعاون حتى نهاية الموسم الحالي”.



