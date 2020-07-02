تعاطف جماهيري مع خالد الزيلعي

المواطن - مروة نبيل

حظي خالد الزيلعي نجم النصر السابق وفريق العين الحالي، باهتمام جماهيري كبير خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار مقطع صوتي مؤثر له؛ وهو يتحدث عن تكاليف مرضه.

خالد الزيلعي

وكشف خالد الزيلعي مؤخرًا عن إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، وأكد أن وضعه يزداد سوءاً خاصة أنه بلا وظيفة أو منزل، متمنيًا وقوف وزارة الرياضة معه، قبل أن يتواصل الوزير الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل معه هاتفيًا.

ونشر نجم النصر السابق والفيصلي الحالي، خالد الغامدي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع صوتي لزميله المصاب وهو يُعاني عند حديثه بشأن تكلفة العلاج والتي تصل إلى 80 ألف ريال.

وقال الغامدي: “لاعب نادي النصر سابقا خالد الزيلعي بحاجة لوقفة صادقة نفسياً ومادياً وبالدعاء بالشفاء والتخفيف من عذاب الدنيا الي حاصل له.. نسال الله الرحمة ورددوا.. (اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك) ولنكن دائمًا حامدين شاكرين لله ع النعم التي لاتعد ولا تحصى”.

تعاطف كبير

وأثارت تغريدة الغامدي تعاطفًا كبيرًا مع نجم الفريق العيناوي سواء من الجماهير أو الرياضيين بشكل عام، حيث انهالت التغريدات عليه وتمنوا الجميع الشفاء العاجل له، وطالبوا بمساندته ماديًا ومعنويًا خلال فترة مرضه.

وكتب عبدالله المسند: “اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما ويحفظه بحفظه ويرفع عنه ما أصابه إنه ولي ذلك والقادر عليه”، وقال الإعلامي فياض الشمري: “نسأل الله جلت قدرته أن يسخر له الأطباء الذين يعالجون مرضه وأن يعود إلى حياته الطبيعية مرتديا ثوب الصحة والسعادة”.

وقال الإعلامي خضير البراق: “أسأل الله له الشفاء العاجل و أن يسخر له من لديه القدرة على علاجه و مساندته مادياً و معنوياً”، وكتب رئيس نادي ضمك صالح أبو نخاع: “اسأل الله أن يجمع له بين الأجر والعافية وأن يشفيه شفاء لا يغادر سقمًا”.

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