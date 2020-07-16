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تعرف على قصة التوأم عبدالله وإبراهيم.. جذبا الأنظار بمشروع تجاري
امتهنا تحضير وبيع المشروبات الباردة والساخنة

تعرف على قصة التوأم عبدالله وإبراهيم.. جذبا الأنظار بمشروع تجاري

2020/07/17
الساعة 1:19 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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تعرف على قصة التوأم عبدالله وإبراهيم.. جذبا الأنظار بمشروع تجاري
المواطن - الرياض

تفاعل المئات من المغردين عبر وسم “#تجار_بريده_التوام”، حيث جذبا الأنظار بمشروع فريد في مجال التجارة.

التوأم عبدالله وإبراهيم مواطنان يعيشان في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، حيث اختارا العمل في مجال بيع المشروبات الباردة والساخنة.

ومارس عبدالله وإبراهيم مهنة بيع المشروبات الباردة والساخنة على أحد الطرق الرئيسة في مدينة بريدة، في مشهد يعكس مدى التطور في عقلية الشباب السعودي، ورغبته في تحقيق الطموح في شتى المجالات، وتحقيق الاستقلالية المادية.

وقوبل الأخوان عبدالله وإبراهيم بتشجيع ودعم لافت بعدما ظهرا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وروى عبدالله وإبراهيم تجربتهما في تحضير المشروبات الباردة والساخنة لاسيما في فصل الصيف، واستثمار وقت الفراغ في الإجازة الصيفية عمل مفيد للمجتمع.




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