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تعليق مثير من الشمري بعد توقيع الهلال مع الشهري
مؤكدًا أن اللاعب الذكي لا ينظر للمال فقط

تعليق مثير من الشمري بعد توقيع الهلال مع الشهري

2020/07/24
الساعة 1:30 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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تعليق مثير من الشمري بعد توقيع الهلال مع الشهري فهد بن نافل مع الشهري
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 صالح الشهري مستمر
1.1 اللاعب يبحث عن الهلال

علق الإعلامي فياض الشمري على نجاح إدارة نادي الهلال في الحصول على خدمات صالح الشهري بشكل نهائي من صفوف الرائد.

صالح الشهري مستمر

وكان نادي الهلال قد تعاقد مع صالح الشهري صاحب الـ26 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وشارك معه في 17 مباراة، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع آخر.

ووقّع صالح الشهري مع نادي الهلال ولمدة 4 سنوات، وذلك بعد شراء عقده بشكل رسمي من نادي الرائد خلال فترة الانتقالات الصيفية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اللاعب يبحث عن الهلال

ونشر الشمري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة لرئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل مع صالح الشهري بعد توقيع العقود رسميًا، مساء أمس الخميس.

صالح الشهري مع رئيس الهلال
فهد بن نافل مع الشهري

وعلق قائلًا: “اللاعب هو من يبحث عن الهلال وليس “زعيم آسيا”، هو من يطارد ويتودد، ويدبل السعر حتى يفوز ببطولات إعلامية، الدعيع، الهويدي، وبشار، وغيرهم كثير هم من أشتروا الهلال”.

وتابع الشمري تغريدته قائلًا: “اللاعب الذكي لا ينظر للمال وحده، وكم من لاعب أغرته بعض الأندية بالملايين، وفي النهاية ضاعت حقوقه بين الانتظار والشكاوى”.




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